Ekspeaministrist ärimees Tiit Vähi (72) on viimasel ajal avalikust tähelepanust hoidunud. Praeguse poliitika teemadesse ei taha ta vestluses end eriti vedada lasta, aga kui see ikkagi õnnestub, selgub, et ta jälgib poliitikat üsnagi ärksalt. Ilustamata tähelepanekuid sajab hulgi. Kui jutt läheb mineviku peale, ilmneb, et mälu on tal suurepärane – aastaarve ja muid arve-nimesid puistab Vähi nagu käisest.

Te võiksite ju pensionil olla, aga saan aru, et sellest on asi kaugel.



Seda ei ole mulle veel keegi ütelnud. Miks ma peaksin pensionil olema? Pensioniaeg alles tuleb, ma ei tea täpselt, millal see kätte jõuab, aga arvan, et sinna läheb veel viis kuni kümme aastat aega.

Tööasjus võib teile endiselt helistada ka kell kaks öösel?



Mulle võib helistada, jah, igal ajal. Mul on alati telefon kaasas ja ma vastan alati.

Kui suure osa aega pühendate praegu tööle?



Tunnen tööst rõõmu. Võib isegi öelda, et olen töönarkomaan. Mulle meeldib tööd teha. Töötan nagu noor mees, vähemalt viis päeva nädalas ja vähemalt kümme tundi päevas. Aga see ei ole labidaga maakaevamine, see on mõtisklemine, rääkimine, liikumine, konverentsidel käimine, see on töö ja puhkamise segu.