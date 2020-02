Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst professor Peep Talving (54) näeks välja nagu tavaline kirurg, kui ta ei oleks nii ontlikult riides. Arstikittel küll seljas, aga selle alt paistab sinine päevasärk mustrilise lipsuga ja kindlasti mõjuvad reetlikult mustad kingad – arstid liiguvad haiglas enamasti ringi valgete plätudega.

Talving on tippjuhist tippkirurg, kelle töö märksõna on kiirus. Ta päevaplaan on minutipealt paigas, tempo pidevalt kiire, nii et haiglas EMO-sse pilte tegema minnes tõttame tema tuules pooljoostes nagu dokumentaalsarja võtterühm.

Tema ülemarsti kohta üsnagi tagasihoidlikus kabinetis on laual perefotod ja seinal loendamatud diplomid, aga ka Rembrandti kuulsa teose „Doktor Tulpi anatoomialoeng” tõlgendus kunagise sõbra pintsli alt.

Praegune meditsiiniteema number üks on koroonaviirus. Kuidas see regionaalhaigla elu mõjutab?

Jälgime pidevalt terviseameti juhendeid ja teeme haiglas ettevalmistusi. Moodustasime haiglas infektsioonikontrolli töörühma. Oleme varunud respiraatoreid, kombinesoone, kindaid, kitleid, kaitseprille. Oleme ka mõelnud, kuidas lahutada haigete vood haiglas, kui koroonaviirus peaks hakkama levima ka Eestis. Plaanis on läbi rääkida Merimetsa nakkushaiglaga, lahendamaks küsimusi võimalike nakkushaigete teekonnast tervishoiusüsteemis. Tegevus peab olema tasakaalukas, et mitte paanikat tekitada, aga süsteem peab hoidma sõrme päästikul, et oleksime valmis, kui midagi juhtub.

Kui tõenäoline on viiruse Eestisse jõudmine?

Meie riskitase on keskmine.