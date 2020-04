Väidetavalt on kuninganna erksate värvide usku, sest inimestel peab olema võimalik teda rahvahulgas näha. „Kuninganna saab aru, et tema ülesanne on olla nähtav, ja olles kõigest 160 cm pikk, vajab ta toetust,” selgitab ajakirjanik ja raamatu „Our Rainbow Queen” ("Meie vikerkaarevärviline kuninganna")autor Sali Hughes.