Rahvameditsiin tunneb musta sõstart kui südame tugevdajat ja vererõhu alandajat. Väidetavasti ei ole neil, kes joovad iga päev klaasi mustasõstramahla, vaja karta veresoonte kiiret jäigastumist ega kõrget vererõhku. Selleks et marjadest enim kasulikke aineid saada, soovitatakse neist teha just toormahla.

Teiste aiamarjade seas on must sõstar kõige C-vitamiini-rikkam (66–258 mg 100 g marjade kohta) ehk seda on seal umbes viis korda rohkem kui suure C-vitamiini-sisalduse poolest tuntud apelsinis. Juba 50 g marju tagab inimese ööpäevase C-vitamiini-vajaduse.