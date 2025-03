Müsteerium sai lahenduse. Kes peitis end Nora Maria Londoni nime taga?

Kuna kirjutajat esindas auhinnagalal video vahendusel silmanähtavalt tehisaru loodud avatar ning väidetava autori nimi, vanus (18) ja olemasolu põrusid esmases taustakontrollis, hakati ühis- ja ka tavameedias tegeliku autori väljaselgitamiseks detektiivitööd tegema. Nüüdseks on siis selgus majas, autoriks on 38-aastane Kaur Riismaa, kes luuletaja ja kirjanik ning avaldanud mitmetes väljaannetes, ka Eesti Päevalehes teatrikriitikat. 2024. aastal pälvis Riismaa Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna, mis on üks Eesti teatri aastaauhindadest.