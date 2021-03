Lugupeetud peaminister, praegu ei ole aeg ettekäänete otsimiseks ja oma seniste eksimuste pisendamises. Praegu tuleb võtta vastutus – algus on olnud konarlik, kuid nüüd on aeg tegudeks. Selle eelduseks on aga Eesti inimeste usaldus ja selge arusaadav kommunikatsioon.