FAKTIKONTROLL | Kas Kristian Jaanil on õigus, et ABISe seadus võimaldab kurjategija tuvastamiseks passifotode andmebaasi kasutada?

Jaani vastas Hindre küsimusele, mida ABIS -e seadus kriminaalmenetlustes muudab: „Kuigi see regulatsioon oli meil seaduses juba 2012. aastast, siis see tehniline võimekus päringute tegemiseks puudus. Et teha automaatset päringut näiteks kurjategija näokujutisele.“

Minister jätkas: „Varem selle pildiga suurt midagi peale ei olnud hakata, välja arvatud võib-olla see, et läbi meedia paluda abi, et ehk keegi tunneb ära. ABISega tekib ka nüüd see võimekus, et kasutada päringut üks kümnele või üks mitmele. Kui sul on tundmatu isiku foto, kes on toime pannud raske kuriteo, saad hakata otsima, kas andmebaas tuvastab selle isiku või mitte.“