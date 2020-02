Ainar Ruussaar: miks keegi ei uuri, kuidas jõuab Eesti maksumaksja raha Kremli meediakanalitesse?

Meediaväljundite keelamise aeg on igaveseks möödas. Need, kes igal õhtul, pult käes, otsivad 30 aastat vanast Korea telerist rohekashallikat pilti püüdes Kremli seisukohti, on paraku meie hulgast läinud või lähevad peagi. Meediakeeldu ei saa tänapäeval täielikult rakendada isegi Põhja-Koreas. Võib-olla õnnestunuks see 1990-ndate alguses, kui Eestis televaatajaist 15% sai oma elukohamaal toimuvast teada peamiselt Venemaa telekanalite vahendusel ja sageli nagu kõverpeeglist. Aga siis oli Venemaal võimul Boriss Jeltsin, mitte praegune president. Jeltsini ajal oli ka propaganda teistsugune ja nutiseadmeid polnud.

Miks muretsevad poliitikud tänapäeval telekanalite pärast, mille vaadatavus on väike?