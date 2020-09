Kapsal on palju erisuguseid kasutusvõimalusi. See on hea praekõrvane nii grillitult, hautatult, aurutatult kui ka toorelt mõnes salatis. Pealegi saab seda aasta ringi kasutada ahju- või pajaroas, supis ja pirukas.

Kapsas sisaldab ka antioksüdantse toimega foolhapet ja klorofülli. Tänu selles sisalduvatele kiudainetele (2 g 100 g kohta) on kapsas kasulik seedimisele ja aitab hoida kõhtu täis – seega ideaalne vili kaalu vähendamiseks. Kapsas on kolesteroolivaba, kuid selles on antibiootilise toimega sinepiõli.

Umbes pool Eesti valge peakapsa saaki kasutatakse hapendatult. Hapendamisel muudavad bakterid suhkru tervisele kasulikuks piimhappeks, mis konserveerib kapsa. Hapendatud kapsas säilib hästi ka C-vitamiin. Hapukapsamahla tarvitatakse suisa ravi eesmärgil.