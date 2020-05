Karmel Killandi: lauluvõistlusel on tunda, et Euroopa on tõepoolest ühtsuseks võimeline

Laupäeval pidanuks toimuma suurejooneline Eurovisioni lauluvõistluse finaalkontsert, aga eriolukorra tõttu on selle asemel eetris erisaade „Eurovision 2020. Särav muusika!”, mida näidatakse üle 40 riigis.Korduvalt Eesti finaalsaateid juhtinud ja aastaid reporterina Eurovisionil osalenud ETV elamussaadete juht Karmel Killandi ütleb, et lauluvõistluse põnevus on siiski puudu.



"Kuna see on eelkõige suur telesaade, siis tekkis mul tõtt-öelda küsimus, miks on EBU otsustanud selle teha nii lühikese ja ontlikuna. Saatejuhid oleksid stuudio kaudu kuidagi ikka saanud võimaldada ka võistlust. Kõike oleks saanud natukene paremini plaanida isegi nüüd, kui kõikide riikide esindajad peavad olema kodus," ütleb Killandi.

Kõige rohkem meeldib talle see, et kui saalis on üle 10 000 inimese, siis nad tõepoolest tahavad kaasa teha kõike, mida saatejuhid vähegi käsivad. "Kõik teevad nagu öeldud ja sel hetkel on tunda, et Euroopa on tõepoolest võimeline ühtne olema. Ma tean, et see kõlab kuidagi imelikult või liiga suursuguselt, aga sel hetkel seob võistlus tõesti väga paljusid inimesi ja see on võimas tunne," sõnab Killandi.