Katri Aaslav-Tepandi on olnud teatris näitleja ja lavastaja ning õpetanud kõrgkoolides teatrieriala järelkasvu. Kuid viimased neli aastat on tema põhitegevuseks olnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidjaks olemine ning nagu ta ise ütleb, on haigla ja teater kaks täiesti erinevat maailma.