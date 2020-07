Sel suvel on Ilusa Ilma kohvik Katrin Karisma (72) jaoks A ja O. Igal vihmavabal nädalalõpul sätib ta oma Kloogarannas asuvasse koduaeda üles viis lauda, katab need valgete linadega ja sätib käeulatusse head lugemisvara – tellimuste ootamise aega võib näiteks täita Doris Kareva, Umberto Eco või Gabriel García Márqueze seltsis. Seni kuni Katrin, tema äripartnerist sõbranna ja tütar Piret üksteise võidu köögi ja aia vahet saalivad ja head-paremat ette kannavad. Maikuu keskel avatud kohvik on nii populaarne, et mõnigi kunde, kes parajasti lauda ei mahu, on nõus seni aias jalutama, kuni koht vabaneb.

Kauni krundi, kust mereni kiviga visata ja kus kõrvalmajas elab Katrini vend, ostis Eesti ajal Karisma raamatukaupmehest vanaisa. Nii et Katrinigi aed võib olla täis Anton Hansen Tammsaare jalajälgi, kes oma kirjastajal vahel külas käis, aga eelistas seltskondlikule läbikäimisele kohvitassi taga omaette metsa all jalutamist.

Kui palju tuleb teie vanuses tööd otsida? Või leiab töö teid ise üles?

Olen ühe korra elus tööd küsinud! Estonias töötades lugesin seinalt käskkirja uue rolli kohta lavastuses „Mees La Manchast” ja nägin, et mulle on antud ainult pisike osa. Läksin lavastaja Sulev Nõmmiku juurde: „Olen noor diplomeeritud näitleja, miks mul ainult kaks rida on?” Nõmmik vaatas mulle otsa ja küsis vastu: „Kas sa peaosa ei taha teha?” Muidugi tahtsin! Olin väga õnnelik, et nii julge olin!

Teen ka kodus tööd, loen audioraamatuid sisse.

Olin väikest viisi ajakirjanik - tegin Terviseraadiot, meil on üle saja saate salvestatud. Praegu on koroonaga seoses paus, aga tagasiside oli päris hea. Meil on olnud saateid, mille kuulatavus üle 25 000. Küsin oma külalistelt nagu tavaline inimene, ma ei püüagi olla päris ajakirjanik.

Kui tihti satute Estoniasse, oma kunagisse koduteatrisse, kus töötasite üle 30 aasta?

Olen valiv ja uurin enne, kas etendusele ikka tasub aega kulutada. Käin palju ka teistes teatrites - väljaõppinud näitlejana on mulle teater väga huvitav, see on elus asi.

Mida teie endise estoonlasena arvate Aivar Mäe skandaalist?

Aivarit tundes suhtun sellesse eelarvamusega. Estonia on olnud intriigide pesa kogu aeg! Olen olnud isepäine, mind pole need intriigid huvitanud, ainult naersin laia suuga, kui jälle midagi kuulsin.