Korea pealinn Soul tundub esmapilgul täpselt selline, nagu reisiraamatud lubavad: puhas, organiseeritud, kultuuri täis. Kunsti ja ajalugu on nii palju, et templeid ja paleesid pidi käies võiks Soulis veeta nädalaid. Suuremad vaatamisväärsused on hästi säilinud ja turistide jaoks võimalikult atraktiivseks tehtud. Näiteks 14. sajandi Joseoni dünastia aega jäävas Gyeongbokgungi palees toimuvad peaaegu iga täistund vahtkonnavahetused, mida saadab vägev trummipõrin ja valjuhääldist kõlav selgitav tekst. See ei ole Euroopa linnadest tuntud sõjaväeline üritus, kus ebaühtlaselt aetud habemega noored ajateenijad kohmetult sisse ja välja marsivad, vaid professionaalsete näitlejate šõu, kus kantakse keskaegset sõdurirüüd ja võltsvuntse.