Mis ajab purjus inimese rooli? „Läheks poodi, tee on tühi, politseid pole – ennegi nii teinud!”

Möödunud laupäeval Saaremaal kolme inimese surmaga lõppenud avarii pani taas küsima: miks on endiselt Eesti teedel nii palju alkoholijoobes autojuhte ja mida tuleks teha, et takistada purjus inimestel rooli istuda? Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo tõdeb, et politsei võib küll probleemidega inimesi rehabilitatsiooniprogrammi kaudu aidata, aga purjus juhti saab liiklusse tormamast takistada igaüks.

„Võtame selle väga traagilise Saaremaa liiklusõnnetuse. Nüüd ütlevad kõik, et jaa, teadsime, et ta oli selline. Tal oli probleem alkoholiga, kiiruseületamisega. Aga mitte keegi ei teinud mitte midagi, et seda juhti takistada. Kui inimene on alkoholiga pahuksisse läinud, siis esimesena saavad sellest probleemist teada lähedased. Nad kõik teavad, et ta sõidab purjus peaga. Kui ma tean ja märkan, et liikluses on joobes juht, siis saan telefoni võtta ja häirekeskusse helistada.”

„Sageli mõeldakse, et kui lähedane on purjus peaga rooli läinud, siis on oluline, et ta jõuaks tagasi puruks sõitmata autoga ja politseile vahele jäämata. Aga kui ta sõidab surnuks kolm inimest? Kui temast saab kolmikmõrvar? Või ta sõidab end vigaseks, nii et on ülejäänud elu voodis, terve perekond hooldab teda, vahetab mähkmeid ja kõikide elu on rikutud? Nii kaugele ei mõelda,” räägib Loigo.