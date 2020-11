Seks, surm ja maksud on inimesi alati huvitanud. Tartu külje all asuvast pisikesest Kobratu külast pärit Epp Kärsini (41) edu üks põhjus – peale kaanetüdruku väärilise välimuse – on tema julgus rääkida asjadest nii, nagu need on. Häbi tundmata, filtrita. „Ma ei saa siiani aru, miks on seksuaalsed teemad seotud nii suure häbi ja võõristusega. Miks peame neid häbenema?” küsib Epp.