MÕJUKAD | Tagasihoidlik töömees, maailma tõeline tipp

Magnus Kirt on hoopis järjekindel mees, kelle andekus peitub töökuses, visaduses ja distsipliinis. Ta jõudis ära oodata aja, millal aastatepikkune rassimine hakkab vilja kandma. Tänavu maandus tema lennutatud oda ekstraklassi tähistava 90 meetri joone taga. See tähendas, et Eesti oli saanud juurde ühe tipptasemel spordistaari.

Veel kolm-neli aastat tagasi oli Kirt tavalise eestlase silmis – kui ta seda nime üldse kuulnud oli – reasportlane, kes jõuab küll tiitlivõistlusele, kuid kelle tähelend sellega piirdubki. Ta ei paistnud millegi erilisega silma staadionil ega ka eraelus. Kui Kirdist kirjutati või räägiti, siis vaid spordirubriigis ning üldsust ta peaaegu ei puudutanudki.