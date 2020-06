„Tuleb madu ja hammustab” ehk Miks Jaak Joala ei tahtnud minna eksootilisele kontserdireisile

Jaak Joala ja Radari kontserdireisidest Nõukogude Liidu aladel on räägitud ja kirjutatud üksjagu. Ent on mõni reis, mis tavapärasest mustrist erineb. Erakordseimaks võib küllap pidada reisi Aafrikasse, kus kontserte anti Malis, Nigeris, Ülem-Voltas (nüüdses Burkina Fasos), Sierra Leones ja Senegalis. Jaak Joala 70. sünniaastapäeva puhul meenutab toimunut Radari toonane mänedžer Raivo Sersant, kes reisi ka fotodele jäädvustas. Just need moodustavad 1984. aastal ajakirjanik Ivar Trikkeli sulest ilmunud meenutuste „Aafrikat avastamas” visuaalse poole.

Festivale, konkursse, kontserte ja kultuurilis-poliitilisi üritusi korraldav ning NSVL-i artiste välismaale ja välisesinejaid NSVL-i vahendav Goskontsert saatis igal aastal Aafrikasse kaks koosseisu muusikuid. Neist üks oli mõne liiduvabariigi grupp, teine segagrupp. Raivo Sersant meenutab, kuidas 1982. aastal õnnestus just Radar liiduvabariigi grupina kirja saada. Eks ikka ajastuomasel moel. „Üks kultuuriministeeriumi osakonnajuhataja ütles suisa otse, mida talle oleks tarvis tuua,” sõnab Sersant. Osakonnajuhataja soovis nimelt Betacami videokassette. Keegi Goskontserdi inimestest oli omakorda huvitatud Eestis kahenädalase puhkuse veetmisest. Sersant rõhutab, et ei räägi seda kibeduse ega põlgusega. „Aeg oli selline ja teisi variante ei olnud.”