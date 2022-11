Katkend Siim Kallase raamatust. 14. osa. Inglise keele eksamil sain viie, aga kui mul seda 80ndate lõpus jälle vaja läks, oli keel roostes ja hädine.

Sobivat raamatut otsides leidsin raamatukogust John Maynard Keynes’i 1936. aastal avaldatud peateose „The General Theory of Employment, Interest and Money“, kõvas tumesinises köites, kuldtähtedega. Raamat, mis fundamentaalselt muutis 20. sajandi majanduslikku mõtlemist. Et see raamat minu kätte sattus, oli puhas juhus, aga võib-olla ka saatuse sõrm, mis meid elus tihti suunab. Ülikoolis ei räägitud Keynes’ist peaaegu midagi, nii et mul polnud üldse aimu, mille otsa komistanud olin.