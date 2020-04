"Leiutame siin ise jalgratast ja tuletame nõukaaega meelde." Saaremaale appi tõtanud tipparsti esimene töönädal

„Nüüdseks on ju ammu teada, et Saaremaal on kolle. Terviseamet oleks võinud siia spetsialiste saata juba varem,” ütleb Hasso Uuetoa. „Leiutame siin ise jalgratast ja tuletame nõukaaega meelde. Terviseamet saaks siit õppida seda, et juba praegu võiks meie siinsete kogemuste põhjal korraldada kursusi Tallinna arstidele, et nad oleksid selleks kõigeks valmis.”

Uuetoa lisab, et ehkki isikukaitsevahendeid on seni veel jagunud, jätab nende kvaliteet sageli soovida ja tihti ei klapi alles olevate vahendite suurus sellega, mida nende kandjatel tarvis oleks. „Mõned kaitseprillid on sellised, mis liibuvad hästi näole, osa pigistavad, lotendavad või lähevad uduseks. Peame võtma vereanalüüse nii arterist kui ka veenist ja kanüleerima – kui seda teha uduste prillidega, mida sa ju ka sättida ei tohi, on kohati ikka päris keeruline,” kirjeldab Uuetoa.