See juurikas on suurepärane hautatult ja röstitult ning eriti koos teiste köögiviljadega, et selle enda tugevat maitset leevendada. Loomulikult passib aed-moorputk ka supi, püree, vokiroa, piruka ja koogi sisse ning seda võib grillida ja frittida. Toorena võib pastinaaki lisada salatisse või smuutisse. Kuna pastinaagis on vähe rasvu, siis tasub sellest tehtavatele toitudele lisada rasvaineid (õli, võid vms), nii imenduvad juurikas olevad toitained (rasvlahustuvad ühendid) organismi.

Pastinaaki võib nii koorida kui ka lihtsalt puhtaks harjata. Kuna kooritud pastinaak hakkab hapniku toimel kiirelt tumenema, siis on soovitav see koorida ja tükeldada või riivida vahetult enne toidus kasutamist või peale piserdada sidrunimahla, mis hoiab värvuse heledana. Toiduks on parimad väikesed pastinaagid; suurtel tuleb peale otste ära lõigata ka puitunud keskosa.