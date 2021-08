Ülemnõukogu juhi Ülo Nugise jõuline haamrilöök 20. augustil 1991 kinnitas Eesti iseseisvuse taastamise – see oli erakordne vastuhakk Moskva ülemvõimule, vaatamata, et õhk oli täis hirmu ja teadmatust. Just Nugise dramaatilisest ja emotsioonidest tulvil teekonnast räägibki dokumentaalfilm „Riigikogu ...